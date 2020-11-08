На Львовщине водитель Tesla совершил смертельное ДТП на трассе. Видео 18+

Вблизи города Буск на Львовщине водитель Tesla S сбил двух пешеходов 17 и 25 лет. В результате аварии младший парень погиб на месте, а старшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Трагедия произошла примерно в 23:30 в субботу, 7 ноября, на трассе Киев – Чоп, что проходит в обход города. ро это zaxid.net сообщили в полиции Львовской области, а в сети опубликовали фото и видео с жуткого ДТП (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным правоохранителей, 34-летний житель Ивано-Франковска на автомобиле Tesla S совершил наезд на жителей с. Куткир Буского района, которые переходили дорогу вне населенного пункта.

В аварии 17-летний парень погиб на месте, а 25-летнего доставили в районную больницу – у него медики диагностировали тяжелые травмы головы, а также переломы.

В то же время пользователи Facebook-сообщества "Буск онлайн" утверждают, будто бы молодые люди находились в состоянии опьянения и пытались перебежать через трассу.

Правоохранители такую информацию не подтверждают, подчеркивая, что в настоящее время еще нет результатов соответствующих экспертиз. Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября во Львове автомобиль Opel Omega на полной скорости влетел в дерево. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Сам момент столкновения записала камера видеонаблюдения.