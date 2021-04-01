На Львовщине ветеран АТО подорвался на гранате: заподозрили самоубийство

В селе Хоросно в Пустомытовском районе на Львовщине 31 марта местный житель, бывший участник АТО подорвался на боевой гранате и погиб на месте до приезда медиков.

Несчастный случай произошел во дворе домовладения, правоохранителям о нем сообщили примерно в 17:15 среды. Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в области, отмечая, что событие в том числе квалифицировали и по статье о "самоубийство".

Было установлено, что в результате взрыва пострадал 47-летний местный житель. Предварительно, ручная граната РГД-5 взорвалась в кармане его брюк – мужчине оторвало ногу, а уже через несколько минут он умер.

Издание "Zaxid.net" пишет, что погибший ветеран антитеррористической операции на Донбассе проживал с отцом, был холост и детей у него также не было. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб отдела полиции №6 Львовского районного управления полиции, а также специалисты-взрывотехники полиции Львовщины.

По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Пустомытовской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Пока проводится досудебное расследование, назначены экспертизы – правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.

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