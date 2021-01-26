На Львовщине в тройной ДТП погибли два человека и четыре пострадали. Фото и видео

Во Львовской области на автодороге Киев – Чоп в результате столкновения трех легковых автомобилей два человека погибли и еще четверо пострадали.

Как сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января примерно в 16:20 в селе Дубина Стрыйского района. Трагедию спровоцировало то, что водитель Lexus Lx570, житель Хмельниччины 1997 года рождения, во время обгона столкнулся с Мercedes-Benz Sprinter, которым управлял 39-летний житель Буковины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После этого Мercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Doblo, за рулем которого находился 39-летний мужчина со Сколивского района Львовщины. В результате двое пассажиров Меrcedes-Benz Sprinter погибли на месте. Это были 40-летний и 49-летний мужчины с Ривненщины и Черновиччины. Еще четверо граждан пострадали и были доставлены в Сколивскую центральную районную больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января на Житомирщине произошло ДТП, которое унесло жизни троих человек. На автодороге Орехов – Словечно, вблизи села Песчаница Овручского района, водитель легковушки Skoda Octavia влетел в дерево, и транспортное средство загорелось.