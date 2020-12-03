На Львовщине в лобовом ДТП столкнулись авто и микроавтобус: есть жертвы. Фото

На автодороге Львов – Луцк утром 3 декабря три человека погибли в результате столкновения автомобиля Audi с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Авария произошла примерно в 6:00 возле села Сабановка Радеховского района. Об этом сообщает полиция Львовской области на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным правоохранителей, водитель Audi, 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом. Последним управлял 35-летний житель Ривенщины.

В ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ривненской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Пока время проводится досудебное расследование и устанавливаются обстоятельства происшествия.

В то же время правоохранители обратились к водителям с напоминанием быть особенно осторожными и внимательными, управляя транспортными средствами в темное время суток. В частности, призывают не превышать разрешенной и безопасной скорости движения, аккуратно маневрировать и адекватно оценивать ситуацию на дороге.

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