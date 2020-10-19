На Львовщине в ДТП с четырьмя авто погибли три человека. Фото с места ЧП

Виктория Довгань Расследования 14:27, 19.10.2020 Обновлено: 14:27, 19.10.2020

Утром 19 октября на автодороге Киев – Чоп произошло масштабное ДТП с участием четырех легковых авто. В результате аварии погибли три человека.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, около 10:00 возле села Зубра Пустомытовского района столкнулись автомобили "ВАЗ-2109", Opel Astra, Mazda и Citroën.

Роковое ДТП произошло в Пустомытовском районе.
Пресс-служба ГУ НП во Львовской области
Два человека погибли на месте аварии, а еще один – по дороге в больницу.
Пресс-служба ГУ НП во Львовской области

От травм, полученных в результате ДТП, на месте происшествия погибли водитель и пассажир "ВАЗ", а травмированный пассажир автомобиля Citroën скончался по дороге в больницу. Установлением личных данных участников ДТП занялись правоохранители.

На место происшествия выехали сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины. Правовая квалификация события будет предоставлена позже.

На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 машины.
Пресс-служба ГУ НП во Львовской области

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