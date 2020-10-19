На Львовщине в ДТП с четырьмя авто погибли три человека. Фото с места ЧП
Утром 19 октября на автодороге Киев – Чоп произошло масштабное ДТП с участием четырех легковых авто. В результате аварии погибли три человека.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, около 10:00 возле села Зубра Пустомытовского района столкнулись автомобили "ВАЗ-2109", Opel Astra, Mazda и Citroën.
От травм, полученных в результате ДТП, на месте происшествия погибли водитель и пассажир "ВАЗ", а травмированный пассажир автомобиля Citroën скончался по дороге в больницу. Установлением личных данных участников ДТП занялись правоохранители.
На место происшествия выехали сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины. Правовая квалификация события будет предоставлена позже.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 октября в Броварах Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения на пешеходном переходе сбил маму с дочкой.
43-летняя Надежда Чамара от полученных травм погибла на месте, 22-летняя Марина попала в больницу.
А 15 октября, в Ирпене Киевской области столкнулись Nissan и Skoda. В аварии пострадали двое детей (14 и 8 лет) и двое взрослых.