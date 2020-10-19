На Львовщине в ДТП с четырьмя авто погибли три человека. Фото с места ЧП

Утром 19 октября на автодороге Киев – Чоп произошло масштабное ДТП с участием четырех легковых авто. В результате аварии погибли три человека.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, около 10:00 возле села Зубра Пустомытовского района столкнулись автомобили "ВАЗ-2109", Opel Astra, Mazda и Citroën.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте происшествия погибли водитель и пассажир "ВАЗ", а травмированный пассажир автомобиля Citroën скончался по дороге в больницу. Установлением личных данных участников ДТП занялись правоохранители.

На место происшествия выехали сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины. Правовая квалификация события будет предоставлена позже.

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