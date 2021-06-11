На Львовщине священника задержали за торговлю огнестрельным оружием. Видео

В одном из сел на Львовщине задержали священника, который занимался незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. Злоумышленник "работал" и консультировал покупателей через интернет.

Мужчина покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, а сам "товар" отправлял по почте, сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители несколько месяцев документировали преступную деятельность 47-летнего мужчины, который пытался сохранить анонимность.

Видео дня

"Удивило правоохранителей и то, что указанные преступления совершал священник одной из церквей во Львовской области, который уже дважды притягивался к уголовной ответственности за аналогичные уголовные правонарушения", – говорится в сообщении.

Священника задержал спецназ. Был проведен ряд обысков, по результатам которых изъято оружие, боеприпасы, документы, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению. Оружие и боеприпасы мужчина хранил в церкви. Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, СБУ нашла в Донецкой области замаскированный схрон с военными средствами поражения. Арсенал создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина.