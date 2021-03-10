На Львовщине суд освободил от наказания водителя, который трижды переехал ребенка

Во Львовской области Дрогобычский горрайонный суд освободил от наказания молодого водителя Volkswagen Golf, который в августе прошлого года трижды переехал 4-летнюю девочку.

В результате страшного наезда ребенок получил многочисленные травмы и сотрясение головного мозга. О решении относительно виновника сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что в ходе судебного заседания водитель свою вину признал. Со своей стороны родители девочки попросили закрыть уголовное производство, говоря, что парень полностью возместил им моральный и материальный ущерб.

Учитывая эти обстоятельства, судья решил освободить молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей. Так, производство закрыли, апелляции на последнее постановление суда родные пострадавшего ребенка не подавали.

Напомним, что инцидент произошел днем 6 августа 2020 года в Дрогобыче. Девочка каталась на самокате на парковке магазина. В это время 19-летний водитель Volkswagen Golf, двигаясь задним ходом, наехал на нее. Сначала он зацепил ребенка задним колесом, потом переехал передним. Когда девочка уже лежала на земле, водитель, не останавливаясь, еще раз переехал ее левым передним колесом.

Видео наезда на ребенка в Дрогобыче (источник – Youtube Варта 1). Внимание, 18+

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