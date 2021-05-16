На Львовщине сгорел рейсовый автобус, перевозивший пассажиров. Фото

Во Львовской области утром 16 мая посреди дороги почти полностью сгорел двухъярусный рейсовый автобус Mersedes IRIZAR. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Он случился вблизи села Розвадов Стрыйского района. Об этом информирует ГУ ГСЧС Украины в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным спасателей, информация о возгорании автобуса в Службу спасения "101" поступила в 05:10 воскресенья. В салоне находились 20 пассажиров и два водителя.

К месту вызова выехали спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части львовского г. Николаев и 11-й государственной пожарно-спасательной части из Нового Роздола. Пожар был локализован в 05:25 и полностью ликвидирован уже в 05:36.

Однако огонь успел уничтожить моторный отсек, 27 кресел, обшивки салона на площади 18 кв. м., также были повреждены обшивки салона на втором ярусе автобуса – на площади 18 кв. м., 24 кресла.

К ликвидации пожара привлекли 9 спасателей с личного состава и две единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал. Его обстоятельства и причины устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая на трассе Одесса – Киев сгорел двухъярусный пассажирский автобус. Происшествие случилось недалеко от пгт Ширяево, информации о пострадавших не было.