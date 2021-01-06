На Львовщине СБУшник вернул нарушителю 24 кг золота, изъятого в аэропорту

Следователь Службы безопасности Украины во Львовской области вернул 24 кг ювелирных изделий (на 8,7 млн гривен) украинцу, у которого эти украшения изъяли в аэропорту "Львов" в ноябре 2018 года.

При этом СБУшник знал, что на золото судом был наложен арест. Об этом сообщило Государственное бюро расследований на официальном сайте.

Уточняется, что инцидент произошел 14 января 2019 года. В итоге украинец растратил арестованную "ювелирку" на общую сумму в 8 650 715 гривен.

В среду, 6 января, следователю по особо важным делам сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК).

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд вернул на свою должность сотрудника Службы безопасности Андрея Парасочку, которому ранее объявили подозрение в вымогательстве и получении $100 тысяч. По версии следствия, правоохранитель якобы разработал схему завладения средствами служащих "Банка Альянс".