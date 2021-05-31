На Львовщине пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП. Фото с места трагедии

Во Львовской области нетрезвый мужчина за рулем Audi спровоцировал смертельное столкновение с автомобилем Renault. В результате водитель последней погиб.

Как сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook, факт опьянения подозреваемого в совершении ДТП был подтвержден во время медицинского освидетельствования. В итоге 21-летнего молодого человека задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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"ДТП произошло 31 мая в 03:45 на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская" в селе Сопошин Львовского района. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись Audi, которым управлял 21-летний местный житель, и Renault Kangoo под управлением жителя Сокальского района в возрасте 56 лет. В результате столкновения водитель Renault получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу", – рассказали правоохранители.

По факту этой автокатастрофы было зарегистрировано уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют им в состоянии опьянения.

Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на такое же время.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая на дороге в Дергачевском районе Харьковской области случилось еще одно смертельное ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчина. Предварительно, он превысил скорость и влетел в металлическую опору рекламного щита. В итоге автомобиль вспыхнул.