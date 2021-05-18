На Львовщине пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя авто и локомотивом. Фото

На Львовщине возле села Липник случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Trafic, двух Mercedes-Benz Sprinter и локомотива. Виновником аварии стал нетрезвый водитель первого транспортного средства.

Об инциденте сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook. По данным правоохранителей, столкновение произошло около 22:00 17 мая на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская.

"49-летний водитель автомобиля Renault Trafic не выбрал безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter под управлением 23-летнего водителя, который инерционным движением столкнулся с еще одним автомобилем Mercedes-Benz под управлением 44-летнего водителя. Сила удара была настолько велика, что бус продолжил движение на пути, где в него врезался локомотив. Водителя этого автомобиля забрали в больницу и впоследствии он отказался от госпитализации", – рассказали правоохранители.

Они также уточнили, что патрульных на место ЧП вызвал очевидец происшествия. Когда наряд прибыл, то обнаружил у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти проверку, однако он сказал, что якобы не управлял Renault Trafic, а потому уходит.

На законные требования полицейских водитель не реагировал и продолжал идти в неизвестном направлении. Однако правоохранителям удалось его задержать. В итоге на жителя Киевской области составили протокол о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского.

"Свидетели происшествия предоставили объяснения, что именно этот человек управлял автомобилем Renault Trafic. На место происшествия прибыл адвокат. В его присутствии мужчина прошел проверку на алкотестере Drager. Результат – 1,6 промилле. Нарушитель не согласился с результатом и отказался проходить проверку в медицинском учреждении. На него еще вынесли постановление об управлении транспортным средством без необходимых документов и составили протокол о вождении в состоянии опьянения", – подытожили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине в селе Мостки пьяный водитель Renault на скорости влетел в группу подростков, которые возвращались домой по обочине дороги. В результате 14-летний парень погиб на месте. Трое его друзей попали в больницу с тяжелыми травмами.