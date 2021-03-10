На Львовщине пропавшего таксиста обнаружили убитым на кладбище. Фото

В Дрогобыче Львовской области 10 марта нашли убитым таксиста Юрия Новосада, которого полиция объявила в розыск как пропавшего без вести.

Тело 63-летнего мужчины обнаружили в собственном автомобиле Peugeot Expert, которое было припарковано на кладбище, пишет ZAXID.NET со ссылкой на жену Новосада.

Мужчина пропал 8 марта, когда выехал на работу. Вечером того же дня его телефон уже был выключен. На следующий день родные таксиста обратились в полицию. К поиску были привлечены также волонтеры.

В среду, 10 марта, другие таксисты обнаружили автомобиль Новосада, который был припаркован на центральном городском кладбище, а в машине находилось тело мужчины.

В полиции уточнили, что на нем нашли признаки насильственной смерти, в частности, ножевое ранение.

Таксистом Новосад работал около 20 лет, а в 1990-х годах был депутатом горсовета Дрогобыча.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК, которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области полицейские задержали таксиста, который убил 41-летнего пассажира ножом и спрятал тело в заснеженном лесу в 10 километрах от места преступления.