На Львовщине мужчина подорвал гранату, убив себя и знакомого: все детали, фото и видео ЧП

В Дрогобыче Львовской области 20 февраля из-за взрыва гранаты погибли два человека, еще один пострадал.

Как сообщается на странице Нацполиции Львовщины в Facebook, нцидент произошел в 19:05 у подъезда одного из домов на улице Стрыйской (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, от взрыва погибли двое местных жителей 37 и 40 лет. Также ранения получила женщина, она госпитализирована.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

"Оба мужчины погибли на месте. Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу", – отметил он.

Также Геращенко призвал командиров, офицеров и генералов Вооруженных сил Украины навести порядок в своих воинских частях, поскольку в них сейчас происходит бардак с оборотом и хранением оружия: "Потому что ужасная гибель двух мужчин в Дрогобыче – это результат бардака в ваших частях, из которых, скорее всего, и была украдена эта граната".

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева 12 февраля в результате взрыва на Чоколовском бульваре, 35, неподалеку от детского садика погиб мужчина.