На Львовщине подросток погиб от удара молнии

На Львовщине в селе Тарасовка Подберезцовской территориальной общины в результате удара молнии погиб подросток. Инцидент произошел в 21:45 в пятницу, 2 июля.

О происшествии сообщили на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook. Известно, что погибшим оказался местный житель 2007 года рождения.

Сейчас выясняются все детали и обстоятельства гибели парня.

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Если вы находитесь дома, нужно закрыть все окна и двери, чтобы избежать появления сквозняков.

Самое безопасное место – автомобиль или дом с громоотводом. Авто нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, надо закрыть окна, снять антенну, остановиться и переждать непогоду.

Запрещено прятаться от грозы под деревьями, так как они притягивают молнии.

Желательно избегать металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, столбов электропередач.

Если вы оказались в лесу, нельзя прятаться от грозы на возвышении и под высокими деревьями.

Оказавшись в поле, надо найти углубление в земле, желательно, чтобы оно было сухим, ведь влага лучше проводит электричество. При этом лучше не ложиться, а присесть, чтобы образовывалось как можно меньше площади соприкосновения с землей.

Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если приближается непогода, надо стараться как можно быстрее добраться до берега.

Все электрические приборы являются своеобразными приемниками для молний. Лучше отключить их из сети и не пользоваться во время грозы. Особенно это касается мобильных телефонов.

Напомним, в селе Малый Кривотин Житомирской области 8 июня девочку во время разговора по мобильному телефону поразила молния. Пострадавшая выжила, она была госпитализирована в реанимацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевка Черкасской области в воскресенье, 27 июня, два человека погибли от удара молнии. Еще одна женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии.