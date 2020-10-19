На Львовщине подожгли авто кандидата в главы ОТО. Фото

В городе Дрогобыч на Львовщине неизвестные подожгли автомобиль кандидата на должность главы местной объединенной территориальной общины.

Инцидент произошел утром 19 октября. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 47-летний житель города и кандидат в главы Дрогобычской ОТО сам обратился правоохранителям и заявил, что примерно в 09:00 неизвестный мужчина поджег его авто "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче.

Кандидату в главы Дрогобычской ОТО подожгли авто

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Правоохранители выясняли обстоятельства, а также провели мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.

"Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события", – добавили в полиции Львовщины.

47-летнему кандидату в главы Дрогобычской ОТО подожгли "Мерседес"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве ночью 8 октября сожгли автомобиль кандидата в депутаты Николаевского горсовета от "Слуги народа" Дениса Жело. Поджигателей он назвал "трусливыми идиотами" и заявил, что "им его не сломать".