Львовский суд освободил от наказания пастора церкви христиан веры евангельской-пятидесятников в Сколе 47-летнего Петра Высочанского, который был приговорен к тюремному сроку за развращение 14-летнего мальчика.

Пастор заключил сделку о примирении с подростком, пишет Zaxid.net со ссылкой на решение суда от 8 октября.

Высочанский компенсировал пострадавшему моральный и материальный ущерб. Тот был не против, чтобы мужчину освободили от наказания.

Отмечается, что суд назначил пастору два года ограничения свободы и сразу отпустил его от наказания, установив год испытательного срока.

Инцидент между пастором и мальчиком произошел 20 августа на парковке возле "Эпицентра". Пастор заманил юношу в машину и попросил помочь в настройке мобильной связи в телефоне. Когда подросток сел к нему, тот стал его трогать и рассказывать истории о сексе.

Затем мужчина предложил мальчику 500 гривен, если тот удовлетворит его. Юноша записал разговор на диктофон и сразу вызвал полицию. Пастора задержали, он сразу признался, что приставал к подростку.

Издание отмечает, что Высочанский является пастором Украинской церкви христиан веры евангельской-пятидесятников в Сколе Львовской области. Церковь до сих пор никак не отреагировала на инцидент.

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