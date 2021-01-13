На Львовщине отравились угарным газом мать и трехлетний ребенок

На Львовщине в поселке Ивано-Франково Яворовского района 29-летняя мать и трехлетний ребенок отравились угарным газом.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации на своей странице в Facebook. Трагедия произошла вечером 12 января в частном доме по ул. Лелеховской (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В сообщении говорится, что дом размером 12х12 м не был газифицирован, обогревался только печным отоплением.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб территориального подразделения полиции.

Ранее стало известно, что в городе Днепр во время пожара погибли три человека: двое скончались на месте, одна пострадавшая – уже в больнице. Трагедия произошла на улице Овражной Соборного района.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге (Россия) в ночь на 12 января произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Его жертвами стали восемь человек, среди которых – семилетний ребенок.

90 жителей были эвакуированы в местную гимназию. Однако через несколько часов выжившие вернулись в свои квартиры.