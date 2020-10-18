На Львовщине напали на кандидата в депутаты и избили его отца. Фото

В поселке Рудно на Львовщине напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета от "Народного руха Украны" Богдана Каличака, избили его отца и разбили стекла его автомобиля.

Инцидент, который произошел 17 октября около 17:20, подтвердила пресс-служба областной полиции на официальном сайте. Имя пострадавшего копы не уточнили, но его назвали представители политсилы на странице в Facebook.

Правоохранители получили сообщение от кандидата в горсовет о том, что неизвестные лица препятствовали проводить предвыборную агитацию, устроили драку и повредили его Opel.

Личности злоумышленников позже установили – это местные жители возрастом 24 и 31 года.

Львовская ячейка НРУ уточнила, что драка произошла после встречи кандидата во Львовскую ОТГ от политсилы Игоря Кузьмака с общественностью.

"Отец находится в больнице, а сам Богдан дает показания полиции о преступлении. Три человека в нетрезвом состоянии сначала напали на Богдана и его отца, а потом ломом разбили его машину. Мы считаем, что это провокация и подлые действия наших оппонентов", – заявляется на странице НРУ в соцсети.

Следователи Железнодорожного отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №2 открыли уголовное производство по ч.2 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) УК.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двум подозреваемым в подкупе избирателей в Одессе (главе избиркома с подельником) избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога для каждого в размере более 600 000 гривен. Они предлагали избирателям одну тысячу гривен за голос.