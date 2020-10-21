На Львовщине мужчина застрелил собственную мать

В городе Новый Раздол на Львовщине сын убил собственную мать: тело пожилой женщины без признаков жизни обнаружили 20 октября в квартире одного из домов.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Новораздольского отделения, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Они обнаружили на теле женщины следы насильственной смерти: огнестрельные ранения в области шеи и живота.

Правоохранители установили, что к убийству причастен 43-летний сын жертвы. Во время бытового конфликта он несколько раз выстрелил в мать из револьвера Флобера. Полицейские изъяли оружие и направили его на экспертное исследование.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщил OBOZREVATEL, следователи Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в убийстве местного жителя. Злоумышленник признался в совершении преступления и показал, где спрятал тело жертвы.