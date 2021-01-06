На Львовщине мужчина покончил с собой с помощью петарды

В городе Броды Львовской области в парковой зоне обнаружили мертвого местного жителя, который покончил с собой с помощью петарды.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области. Тело нашли 6 января около 08:00 на улице Замковой.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи и эксперты-криминалисты.

По словам правоохранителей, погибшим оказался 30-летний местный житель. Установлено, что мужчина использовал петарду, чтобы свести счеты с жизнью.

По факту смерти следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Павлограде в парке нашли труп 26-летнего мужчиныс признаками насильственной смерти. Его тело было в крови, а лицо разорвано. По предварительной информации, у парня во рту взорвалась петарда.