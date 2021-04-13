На Львовщине из-за халатности чиновника незаконно добыли песка на 24 млн

Во Львовской области директор одного из лесохозяйственных предприятий из-за служебной халатности нанес государству ущерб на 24 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, установлено, что чиновник подписал акт приема-передачи межевых знаков, не проведя должной проверки действительных границ лесного хозяйства. В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица.

"В результате часть территории, которая принадлежит лесному фонду, была отчуждена субъекту предпринимательской деятельности, что осуществляет добычу полезных ископаемых. На отчужденной земле осуществлялась незаконная добыча песка, что нанесло государству ущерб более чем 24 млн грн", – говорится в сообщении.

Директор лесхоза обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4250 до 12750 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР закончило расследование незаконных действий заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Через добыча ископаемых бюджет потерял 48 млн грн.