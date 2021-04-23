На Львовщине хакер пытался украсть данные СБУшников по заказу спецслужб РФ

На Львовщине разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы безопасности Украины.

Более того, злоумышленник действовал по заказу спецслужб России и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги". Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Злоумышленником оказался житель Львовской области. Отмечается, что на днях он совершил рассылку спам-сообщений в мессенджере WhatsАpp на личные номера сотрудников СБУ, которые содержали ссылку на сайт, что хостится с территории РФ.

"После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л/ДНР" предлагают денежное вознаграждение", – отметили в ведомстве.

В действительности же, по выводам экспертов, архивный документ содержал вирус. Он предоставлял доступ к информации на пораженных устройствах, в частности к log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовых сервисов и аккаунтов соцсетей.

Во время проведения следственных действий оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты СБУ по месту жительства злоумышленника изъяли:

5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов;

компьютерное оборудование с вредным программным обеспечением;

мобильные устройства и флэш-накопители;

почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.

Мероприятия по разоблачению хакера проводились под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакера из Херсонской области заподозрили в похищении десятков миллионов долларов из американских и канадских банков.