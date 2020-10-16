На Львовщине грабители жестоко пытали и убили предпринимателя

На Львовщине трое мужчин проникли в дом предпринимателя и замучили его до смерти.

По предварительной версии полиции, причина жестокого убийства – ограбление, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Преступники в балаклавах около 22:00 15 октября перелезли через забор дома Жеребецкого. 58-летнюю жену бизнесмена избили, связали и бросили в беседке. После этого зашли в дом, связали и пытали хозяина.

Около 1 часа ночи женщине удалось освободиться, в доме она увидела мертвого мужа и вызвала полицию.

Жеребецкий занимался продажей земельных участков и строительством, был основателем шести компаний с названием "Брюховель" по покупке, продаже и аренде недвижимости и основателем крымской компании ООО "САКИ-ЭКСПОРТ", которая сдавала в аренду автотранспорт.

Издание "Дело" со ссылкой на свои источники сообщило, что накануне убийства бизнесмен продал недвижимость и дома у него, вероятно, было около $180 тысяч.

Как сообщил OBOZREVATEL, ночью 12 октября в Святошинском районе Киева злоумышленники совершили разбойное нападение на супругов М.: грабители в масках проникли в дом, избили и ограбили хозяев. У пострадавших забрали $100 тыс., 15 тыс. гривен и драгоценности.