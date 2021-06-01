На Львовщине дотла сгорел пассажирский автобус. Фото
В райцентре Червоноградского района на северо-западе Львовщины полностью сгорел автобус марки Karosa. За последние две недели это уже второй подобный случай с этим видом транспорта в регионе.
К счастью, и на этот раз в ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что сообщение о пожаре на ул. Б. Хмельницкого в Червонограде в Службу спасения "101" поступило 1 июня в 05:27. К месту вызова выехали спасатели 33-й государственной пожарно-спасательной части.
Возгорание в автобусе было локализовано уже в 05:38 и полностью ликвидировано примерно в 06:00 вторника.
Огонь уничтожил автобус на площади 40 кв. м, а также обшивку прицепа (10 кв. м), два колеса, раму на площади 6 кв. м, два зеркала заднего вида большегрузного автомобиля Renault, стоявшего рядом. Само авто и прицеп удалось спасти от стихии.
В ликвидации пожара принимали участие девять спасателей и две единицы спецтехники. При ЧП никто не пострадал, а ее обстоятельства и причина устанавливаются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая на трассе Одесса – Киев сгорел двухъярусный пассажирский автобус. Происшествие случилось недалеко от пгт Ширяево, информации о пострадавших не было.
Во Львовской области утром 16 мая посреди дороги почти полностью сгорел тоже двухъярусный рейсовый автобус Mersedes IRIZAR. К счастью, в инциденте никто не пострадал.