На Львовщине дотла сгорел пассажирский автобус. Фото

В райцентре Червоноградского района на северо-западе Львовщины полностью сгорел автобус марки Karosa. За последние две недели это уже второй подобный случай с этим видом транспорта в регионе.

К счастью, и на этот раз в ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сообщение о пожаре на ул. Б. Хмельницкого в Червонограде в Службу спасения "101" поступило 1 июня в 05:27. К месту вызова выехали спасатели 33-й государственной пожарно-спасательной части.

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Возгорание в автобусе было локализовано уже в 05:38 и полностью ликвидировано примерно в 06:00 вторника.

Огонь уничтожил автобус на площади 40 кв. м, а также обшивку прицепа (10 кв. м), два колеса, раму на площади 6 кв. м, два зеркала заднего вида большегрузного автомобиля Renault, стоявшего рядом. Само авто и прицеп удалось спасти от стихии.

В ликвидации пожара принимали участие девять спасателей и две единицы спецтехники. При ЧП никто не пострадал, а ее обстоятельства и причина устанавливаются.

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