На Львовщине девушка обвинила полицейских в том, что они ее изнасиловали и выбросили с 5-го этажа

Жительница Львовской области, выпавшая с пятого этажа, обвинила полицейских в том, что они ее избили, изнасиловали и выбросили из окна.

Об этой истории рассказали в сюжете ТСН. После падения девушка чудом выжила.

По словам матери 27-летней Марии Клеп, дочь рассказала, что ее изнасиловали полицейские и даже назвала фамилии и должности своих обидчиков. Якобы двое из них – руководители местного управления уголовного розыска.

Девушка работала официанткой в придорожном кафе в Стрые и знала полицейских, поскольку они якобы "крышуют проституток".

Мать написала заявление в полицию. Она утверждает, что на теле дочери есть следы побоев, а ссору в квартире слышал мужчина, у которого девушка снимала жилье.

Правда, журналистам он заявил, что в тот день ничего не слышал, и в квартире была только его постоялица.

Руководитель Стрыйского отдела полиции Николай Луговой рассказал, что сразу начали проверять информацию о возможном преступлении. Оказалось, что первый человек, которого назвала семья потерпевших, это действительно сотрудник полиции, но он же выезжал на вызов по поводу падения женщины.

"Должность, на которую указывает потерпевшая, занимает полицейский, который в этот день был в командировке, другие – не существуют вообще", – сказал Луговой.

Сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии в больнице.

Провести медицинское исследование синяков и выяснить, была ли Мария действительно изнасилована, должны судебно-медицинские эксперты.

По словам родственников потерпевшей, они обратились с таким заявлением в полицию несколько дней назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове трое нетрезвых сотрудников полиции напали на двух ветеранов АТО и избили их. Инцидент произошел в центре города около полуночи.