На Львовщине девочка-подросток погибла под колесами легковушки

На Львовщине вечером 4 января произошло ДТП, во время которого под колесами легковушки погибла девочка-подросток 2004 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации на своей странице в Facebook. Происшествие случилось в г. Турка на ул. Молодежной.

Водитель, местный житель 1994 года рождения, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, говорится в сообщении.

3 января в Николаевской области 27-летний водитель Mitsubishi Lancer попал в ДТП, въехав в дерево. Он оставил авто и пошел к населенному пункту, по дороге его сбил автомобиль.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, а ее виновник скрылся.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Харькове вечером 3 января грузовик DAF столкнулась с такси Renault Logan. Молодой водитель последнего погиб на месте, чтобы достать его тело из смятого авто, пришлось вызывать спасателей.

Авария произошла на перекрестке харьковской кольцевой дороги и трассы Циркуны – Харьков. Известно, что фура DAF была с полуприцепом и ее водитель в результате столкновения с легковым авто не пострадал.