На Львовщине депутаты на "Гелике" заехали по ступенькам к подъезду. Фото и видео

В Пустомытах Львовской области двое новоизбранных депутатов в ночь на 20 ноября на внедорожнике Mercedes Gelandewagen заехали по ступенькам к подъезду многоэтажного жилого дома.

Как пишет Zaxid.net, инцидент произошел на улице Радоцинской, 2. В машине находились депутаты Николай Пущак и Андрей Жидачек. Последний арендует квартиру по указанному адресу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На записи с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль заезжает во двор и останавливается перед ступеньками к подъезду. Затем машина со второй попытки выехала на ступеньки, постояла какое-то время и спустилась задним ходом.

После этого из Mercedes вышли Жидачек и еще двое мужчин, один из них снял номер с авто. При этом видно, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Компания какое-то время общалась, после чего двое мужчин уехали, а депутат зашел в дом.

Местные жители уточнили изданию, что кроме Жидачека в автомобиле находился и другой депутат – Николай Пущак.

На инцидент отреагировали в Министерстве внутренних дел. Заместитель главы ведомства Антон Геращенко сообщил в Facebook, что полиция оштрафовала депутатов.

"На мой взгляд, тут нужна помощь психиатра. Кстати, они не дети. одному 34 года, другому – 36", – прокомментировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обухове Киевской области полицейские поймали за рулем пьяного депутата.