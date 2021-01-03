На Львовщине BMW влетело в автобус с подростками: много пострадавших. Фото

На автодороге Киев – Чоп во Львовской области BMW влетел в Mercedes Sprinter с людьми в салоне. В результате аварии травмы получил водитель легковушки и восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых есть несовершеннолетние.

ДТП произошло 2 января около 23:00 возле села Давидов Пустомытовского района. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Львовской области, а издание "Varta Львов" опубликовало фото с места происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, 26-летний местный житель на ВMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. За рулем Mercedes Sprinter находился 36-летний житель Луцка.

После аварии за медицинской помощью обратились восемь пассажиров микроавтобуса – жители Волыни. Четверо из них несовершеннолетние в возрасте 17 лет, один – 18-летний, двое – 20-ти и один – 52 лет.

Медики скорой госпитализировали 17-летнюю девушку, остальных пассажиров отпустили домой после оказания помощи. С травмами в больницу попал и водитель легковушки.

По факту ДТП следователи Пустомытовского отдела полиции, под процессуальным руководством третьей Львовской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Пока проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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