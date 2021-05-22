На Львовщине 19-летний парень обстрелял полицейского и двух лесничих. Фото

На Львовщине полицейские задержали 19-летнего парня, который ранил полцейского и двух лесничих во время документирования факта незаконной вырубки леса.

Злоумышленник 21 мая выстрелил в людей из охотничьего ружья. Полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализировали, лесничих после осмотра врачей отпустили домой, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в лесном массиве возле села Лешнев правоохранители обнаружили подводу с бревнами сосны.

"Во время документирования факта с противоположного берега реки парень выстрелил из огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих – 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле", – говорится в сообщении.

Уже вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, стрелявшего в полицейского и лесничих, это – 19-летний местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранители нашли тайник с военными средствами поражения в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области.