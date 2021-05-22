На Львовщине 19-летний парень обстрелял полицейского и двух лесничих. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
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На Львовщине 19-летний парень выстрелил в полицейского и двух лесничих

На Львовщине полицейские задержали 19-летнего парня, который ранил полцейского и двух лесничих во время документирования факта незаконной вырубки леса.

Злоумышленник 21 мая выстрелил в людей из охотничьего ружья. Полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализировали, лесничих после осмотра врачей отпустили домой, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в лесном массиве возле села Лешнев правоохранители обнаружили подводу с бревнами сосны.

"Во время документирования факта с противоположного берега реки парень выстрелил из огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих – 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле", – говорится в сообщении.

Оружие, из которого выстрелил парень.

Уже вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, стрелявшего в полицейского и лесничих, это – 19-летний местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Злоумышленника задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранители нашли тайник с военными средствами поражения в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области.

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