На Луганщине заммэра поймали на взятке. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
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На Луганщине заммэра поймали на взятке

Первого заместителя городского головы на Луганщине поймали на взятке. Чиновник требовал "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.

Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка, сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина был задержан правоохранителями в служебном кабинете "на горячем" во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

"Следователи и процессуальные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", – уточнили в ОГП.

Чиновник требовал 46 тысяч гривен.
Мужчину задержали.
Коррупционера поймали в Луганской области.
Заммэра поймали "на горячем".
За деньги он обещал признать предприятие победителем тендера.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине пойманный "на горячем" прокурор выбросил взятку в окно. Мужчина требовал и получил 25 тысяч гривен за открытие уголовного производства по захвату земельного участка.

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