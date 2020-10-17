На Луганщине заммэра поймали на взятке. Фото

Первого заместителя городского головы на Луганщине поймали на взятке. Чиновник требовал "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.

Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка, сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина был задержан правоохранителями в служебном кабинете "на горячем" во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

"Следователи и процессуальные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", – уточнили в ОГП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине пойманный "на горячем" прокурор выбросил взятку в окно. Мужчина требовал и получил 25 тысяч гривен за открытие уголовного производства по захвату земельного участка.