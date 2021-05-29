На Луганщине задержали боевика 'ЛНР' из батальона 'Заря': он дал показания

В Северодонецке Луганской области задержали 24-летнего мужчину, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании "Заря", так называемой, "ЛНР". Так, местный житель занимал должность заместителя командира взвода батальона.

Как рассказал мужчина полицейским, в 2015 году он вступил в ряды НЗФ. Тогда батальон "Заря" дислоцировался на территории областного военкомата в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По словам задержанного, через полгода из-за конфликта с командиром и плохие условия службы он покинул ряды батальона и поступил в другой батальон боевиков – "Брянка СССР".

За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и поехал на заработки в Россию.

Видео дня

В дальнейшем он вернулся на подконтрольную Украине территорию – в город Северодонецк.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", а также мужчине сообщено о подозрении.

Кроме того, следователи завершают следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, контрразведка Службы безопасности Украины совместно с военными 14-й омбр ВСУ имени князя Романа Великого задержали на Луганщине террориста "ЛНР. Он находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.