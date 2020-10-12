На Луганщине за несколько часов нашли два тела: детали от полиции

В Северодонецке Луганской области за один день обнаружили два тела. Оба происшествия случились 10 октября.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Луганщины, тела женщины и мужчины были найдены в промежутке несколько часов.

"Возле дома. 10 по ул. Федоренко Северодонецка с телесными повреждениями обнаружен труп 68-летней женщины. Позже в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома. 46А по пр. Химиков обнаружен труп 24-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что начались оперативно-розыскные и следственные мероприятия в рамках открытых уголовных производств по ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины.

Скриншот с камеры наблюдения

Полицейские также обратились с возможным свидетелям и очевидцам преступления с просьбой сообщить любую информацию.

Добавим, что информированный источник OBOZREVATEL отметил, что у полиции пока нет оснований предполагать, что эти два преступления связанны между собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичные правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве, которое произошло в Соломенском районе Киева.