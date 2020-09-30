На Луганщине вспыхнули 85 пожаров, из горящих сел началась эвакуация. Фото и видео ЧП
В нескольких селах огонь повредил частные дома
Огонь быстро распространяется благодаря сильному ветру
В Луганской области в нескольких района горят леса, зафиксировано 85 пожаров, из них 42 ликвидировано, в некоторых селах эвакуируют людей.
Об этом сообщили в Facebook Луганской областной госадминистрации. Для оказания помощи сформирован оперативный штаб.
По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая пожары и ветер очень сильные. В области ожидают подтверждения режима тишины, чтобы была возможность отправить тушить огонь два самолета.
Спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook назвала места наиболее сильных пожаров:
- Кряковка Новоайдарского района: верховой лесной пожар площадью более 4 га, который распространился на село. По предварительной информации, огнем повреждено шесть частных домов, около 10 хозяйственных сооружений;
- Трехизбенка Новоайдарского района: верховой лесной пожар площадью более 50 га, который распространился на село – повреждены два частных дома.
- Муратово, Капитаново, Гречишкино Новоайдарского района: здесь эвакуируют людей.
- Половинкино Старобельского района: по предварительной информации, возгорание в трех очагах хвойной подстилки с переходом в верховой пожар, общая площадь – 8 га. Существует угроза селам Половинкино и Байдовка;
- Малиновое, Песчаное, Артема Станично-Луганского района: по предварительной информации, горит около 10 га леса, существует угроза распространения пожара на села.
К борьбе с огнем привлечены специалисты ГСЧС, личный состав лесной охраны, полицейские, работники агропромышленных предприятий.
В пресс-службе ГСЧС добавили, что в связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.
Пламя пожаров видно из Северодонецка.
В полиции Луганской области сообщили, что в Станично-Луганском районе в селе Красная Таловка загорелись четыре жилых дома. Информации о пострадавших не поступало.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что в Северодонецк выехало 15 единиц техники и 75 человек личного состав ГСЧС Харьковской области для оказания помощи в ликвидации пожаров.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области продолжают тушить пожар, вспыхнувший накануне на 20 га леса.