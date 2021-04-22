На Луганщине вспыхнул бензовоз ВСУ, огонь перекинулся на семь грузовиков. Фото

В четверг, 22 Апреля, в Луганской области вспыхнул крупный пожар. Чрезвычайное происшествие случилось из-за возгорания бензовоза Вооруженных сил Украины.

В итоге огонь перекинулся на еще семь грузовиков. Как сообщили источники OBOZREVATEL, авто с горючим загорелось в 12:50 в городе Рубежное на территории воинской части А1461 (182-й отдельный батальон материального обеспечения).

Сейчас причина инцидента выясняется. По состоянию на 14:07 тушение пожара экипажами спасателей еще продолжалось.

Позже ветеран АТО Мирослав Гай написал на своей странице в Facebook, что в 14:48 пожар был полностью ликвидирован. По его данным, он произошел в месте хранения дизельного топлива, якобы есть пострадавшие.

Напомним, 20 февраля в одном из блиндажей 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского вблизи донецкого аэропорта вспыхнул масштабный пожар, который унес жизни троих защитников Украины. Тела двух из них обнаружили на пепелище 22 февраля. Третий воин умер в больнице от ожогов.

Погибшими оказались Николай Лебедь из Кременчуга Полтавской области, Василий Килюшик из Вараша на Ривненщине и Михаил Капран из Лебединая на Сумщине.

Как сообщалOBOZREVATEL, 21 апреля в Луцке случился масштабный смертельный пожар, который унес жизни сразу троих человек. Огонь охватил 25 кв. м жилого одноэтажного дома.