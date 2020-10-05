На Луганщине устроили новый поджог: сдетонировали снаряды, огонь приблизился к электростанции

В Луганской области из-за поджога днем 5 октября вспыхнул пожар между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Станич-Луганском районе.

Огонь подступил вплотную к электроподстанции, из-за него на территории начали взрываться боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость в конца).

Отмечается, что огонь внезапно вспыхнул там, где пожаров не было даже в 2014-15 годах после масштабных обстрелов врагом территории с града. В ведомстве подчеркнули, что причиной стал очередной поджог.

На Луганщине вспыхнул новаый пожар. Facebook Станично-Луганский райгосадминистрация

"Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От него детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", – подчеркнули в РГА.

Пожар возник между селами Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района. Facebook Станично-Луганский райгосадминистрация

Позже в ведомстве добавили, что к 14:00 пожарным удалось отстоять электроподстанцию, что возле села Артема, а также магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни. В то же время спасатели продолжали укрощать огонь, который распространялся в направлении краю села и пгт Петропавловка.

Огонь приблизился к электроподстанци в селе Артема Facebook Станично-Луганский райгосадминистрация

"Для безопасного тушения пожара электроподстанция остается обесточенной", – говорится в сообщении.

В Станично-Луганской РГА причиной пожара назвали поджог. Facebook Станично-Луганский райгосадминистрация

Скриншот сообщения. Facebook Станично-Луганская райгосадминистрация

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