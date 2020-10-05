На Луганщине устроили новый поджог: сдетонировали снаряды, огонь приблизился к электростанции

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
2,2 т.

  • Возгорание случилось внезапно – между селами Нижнетеплое и Артема

  • Спасатели сдерживали огонь, однако ситуацию осложнила детонация неразорвавшихся боеприпасов

  • По данным Станично-Луганской РГА, таких пожаров в этом районе не было с 2015 года

Пожары на Луганщине

В Луганской области из-за поджога днем 5 октября вспыхнул пожар между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Станич-Луганском районе.

Огонь подступил вплотную к электроподстанциям, из-за него на территории начали взрываться боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook.

Отмечается, что огонь внезапно вспыхнул там, где пожаров не было даже в 2014-15 годах после масштабных обстрелов врагом территории с града. В ведомстве подчеркнули, что причиной стал очередной поджог.

"Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От него детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", – подчеркнули в РГА.

Скриншот сообщения.

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