На Луганщине устроили новый поджог: сдетонировали снаряды, огонь приблизился к электростанции
Возгорание случилось внезапно – между селами Нижнетеплое и Артема
Спасатели сдерживали огонь, однако ситуацию осложнила детонация неразорвавшихся боеприпасов
По данным Станично-Луганской РГА, таких пожаров в этом районе не было с 2015 года
В Луганской области из-за поджога днем 5 октября вспыхнул пожар между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Станич-Луганском районе.
Огонь подступил вплотную к электроподстанциям, из-за него на территории начали взрываться боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook.
Отмечается, что огонь внезапно вспыхнул там, где пожаров не было даже в 2014-15 годах после масштабных обстрелов врагом территории с града. В ведомстве подчеркнули, что причиной стал очередной поджог.
"Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От него детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", – подчеркнули в РГА.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Луганской области в нескольких районах загорелись леса. Было зафиксировано 146 очагов возгорания.
В Станично-Луганской РГА сообщили, что ситуацию с тушением пожаров усложнило наличие множества взрывоопасных предметов, которые детонировали от высокой температуры.
По состоянию на утро 1 октября пожары подошли к линии разграничения.
В МВД подтвердили факты поджогов в Луганской области боевиками "Л/ДНР".
На территории Луганской области, где бушуют лесные пожары, самая сложная ситуация сложилась в трех районах вдоль линии разграничения. Речь идет о Станично-Луганском, Новоайдарском и Северодонецком районах, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.
4 октября на Луганщине продолжалось тушение огня. Предварительно, площадь возгорания составила более 20 тысяч гектаров.