На Луганщине суд вынес приговор террористу батальона "Призрак"

Северодонецкий городской суд вынес приговор террористу батальона "ЛНР" "Призрак".

Как сообщается на сайте прокуратуры Луганской области, мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Он признан виновным по ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования РФ) УК Украины.

"Установлено, что в апреле 2014 года житель Северодонецка участвовал в деятельности так называемой "охраны общественного порядка" в подразделении "Призрак". Выполняя указания "руководства", он нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию формирования. Кроме того, в его обязанности в составе подразделения входило осуществление пристрелки автоматического оружия", – говорится в сообщении.

Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований.

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе погиб российский наемник Алексей Марков, который командовал батальоном "ЛНР" "Призрак".