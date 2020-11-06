На Луганщине суд вынес приговор террористу батальона "Призрак"

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
866
Осужденный полностью признал свою вину

Северодонецкий городской суд вынес приговор террористу батальона "ЛНР" "Призрак".

Как сообщается на сайте прокуратуры Луганской области, мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Он признан виновным по ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования РФ) УК Украины.

"Установлено, что в апреле 2014 года житель Северодонецка участвовал в деятельности так называемой "охраны общественного порядка" в подразделении "Призрак". Выполняя указания "руководства", он нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию формирования. Кроме того, в его обязанности в составе подразделения входило осуществление пристрелки автоматического оружия", – говорится в сообщении.

Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований.

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе погиб российский наемник Алексей Марков, который командовал батальоном "ЛНР" "Призрак".

УкраинаСеверодонецкВойна на ДонбассеНовости ЛНРДонбасс