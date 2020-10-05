На Луганщине спасатели почти потушили пожары и открыли КПВВ

По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Луганской области из 8 основных очагов пожаров – 6 ликвидировано и 1 очаг локализован. Предварительно установлено, что огонь охватил более 20 тысяч гектар.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что на данный момент принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе Смоляниново.

Добавим, что авиацией в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 146 сбросов (436 тонн воды). Всего к тушению привлечены около 2500 человек и 250 единиц техники.

Пресс-центр штаба ООС в Facebook сообщил, что по решению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, в понедельник, 5 октября, в 9:00 утра, восстанавил работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". Теперь КПВВ будет функционировать по осенним графику – ежедневно с 07:00 до 18:30.

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