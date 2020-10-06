На Луганщине сепаратиста-кандидата в мэры уличили в подкупе избирателей

В городе Кременная Луганской области правоохранители разоблачили в подкупе избирателей и задержали кандидата в мэры. Им якобы оказался сепаратист Владимир Струк, который в 2014 году поддерживал боевиков "ЛНР".

Информацию о разоблачении схемы по покупке голосов сообщили в полиции области, однако не раскрывая деталей. Свет на событие, указав имя главного фигуранта, пролил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Днем 4 октября, во время осмотра одного из магазинов в г. Кременная полицейскими обнаружены и изъяты продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г. Кременная... Установлены свидетели происшествия и лица, которые успели получить продукты", – говорилось в сообщении Нацполиции Луганской области.

В одном из магазинов г. Кременная правоохранители изъяли продуктовые наборы и списки избирателей

Казанский заявил, что на подкупе избирателей в Кременной правоохранители поймали именно сепаратиста Владимира Струка. По его словам, еще весной 2019 года он написал заявление в СБУ по факту сотрудничества Струка с незаконными вооруженными формированиями "ЛНР", однако до сих пор на него не было никакой реакции. В то же время после разоблачения сепаратиста на подкупе избирателей, "случилось чудо" – и журналиста уже вызывали на допрос в СБУ по указанному делу.

В Кременной избирателям раздавали продуктовые наборы

"Струк не только не понес ответственности за государственную измену, но и готовится купить себе кресло мэра г. Кременная старым проверенным способом – банально раздавая продукты местному нищему населению. Делается все это совершенно открыто и в промышленных масштабах. На фото – только одна точка", – написал он.

В подкупе избирателей подозревается сепаратист-кандидат в мэры Кременной

Кроме того, журналист добавил, что пока вообще неизвестно, понесет ли сепаратист ответственность или все-таки станет мэром города.

"В итоге, Струк обнаглел настолько, что полиция все же была вынуждена отреагировать. А теперь главный вопрос – понесет ли Струк ответственность? После того, как полиция официально задокументировала подкуп, сделать вид, что ничего этого не было, уже не получится. Если Струк все же купит должность мэра, это означает, что государственные структуры с ним заодно и покрывают его преступления", – подчеркнул Казанский .

Событие прокомментировал и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что полиция жестко реагирует на факты подкупа избирателей.

"На этот раз прекращена работа "сетки", которую построили для подкупа избирателей за одного из кандидатов в мэры г. Кременная Луганской области. Пожалуйста, если вам известно о фактах подкупа или угроз, звоните 102", – написал он в Facebook.

Скриншот поста журналиста. Facebook Денис Казанский

Скриншот поста. Facebook Антон Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Кременная Луганской области пытались зарегистрировать людей из соседних поселков, чтобы те проголосовали за определенного кандидата на местных выборах 25 октября как жители города. По некоторым данным, их якобы свозил бывший регионал, который сотрудничал с боевиками "ЛНР", Владимир Струк.