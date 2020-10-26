На Луганщине СБУ поймала террориста "ЛНР", воевавшего против Украины. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с военными 14-й омбр ВСУ имени князя Романа Великого задержали на Луганщине террориста "ЛНР. Он находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.

Как сообщила пресс-служба СБУ, боевик попал в руки украинских защитников в Новоайдарском районе – непосредственно на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка.

"По данным следствия СБУ, уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическим группировкам в конце 2014 года. В составе так называемой "4 отдельной бригады 2 АК НМ ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС", – говорится в сообщении.

Следователями органов безопасности задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Террористу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября СБУ установила личность российского священника, который служил в рядах террористов "ДНР" и пытал украинских пленных. Он служил в одном из храмов Донецка, а в 2014 году присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку боевиков "Восток" как военный капеллан и полковой священник. Впоследствии он был "повышен" до помощника "командира".