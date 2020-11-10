На Луганщине разоблачили схему присвоения бюджетных средств при ремонте школ и больниц

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Организовал сделку в 2018 году "влиятельный" бизнесмен из города Кременная.

"К противоправной деятельности он привлек в то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектно-ремонтных работах и торговле строительными материалами", – сказано в сообщении.

Пользуясь служебным положением, чиновник обеспечивал своим сообщникам победу в тендерах на проведение строительных работ на социальных объектах района. После этого подконтрольное участникам схемы предприятие искусственно завышало стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза. Строительные материалы участники схемы закупали по завышенным ценам у приближенных фирм, а разницу переводили в наличные и присваивали.

СБУ установила, что за время функционирования схемы злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн гривен. Задокументировано, что только на ремонте крыш пяти школ они присвоили почти 700 тысяч гривен. Точная сумма ущерба, нанесенного бюджету, устанавливается.

Правоохранители провели 9 обысков в Киеве и Кременной, по месту жительства, работы фигурантов дела и в их транспортных средствах. Они изъяли черновые записи, 800 тысяч гривен и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Организатору и 4 фигурантам дела сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Производство начато по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой; служебный подлог, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Украины", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную аферу, связанную с закупками средств индивидуальной защиты для врачей. К ней причастны чиновники Закарпатской ОГА, которые нанесли ущерб в несколько миллионов государственному бюджету.