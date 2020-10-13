На Луганщине разбили машину правозащитницы, которой угрожали. Фото

Юрий Сергиенко Расследования 00:47, 14.10.2020 Обновлено: 00:53, 14.10.2020

В Лисичанске Луганской области разбили автомобиль директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что накануне правозащитнице звонили и угрожали (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

Правозащитнице на Луганщине разбили авто.
Facebook Людмилы Денисовой

В результате неизвестные разбили стекло, порезали резину на колесах, порезали провода в салоне, разбили боковые зеркала и похитили госномера.

Неизвестные вскрыли машину правозащитницы и порезали провода.
Facebook Людмилы Денисовой

"Вера сейчас находится на лечении в другом регионе страны. Во время телефонного разговора она сообщила, что ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Все эти события она связывает со своей правозащитной деятельностью", – подчеркнула Денисова.

Омбудсмен напомнила, что за последний год это уже не первый случай проявления агрессии в отношении правозащитников в Луганской области.

Автомобиль правозащитницы серьезно поврежден.
Facebook Людмилы Денисовой

Денисова призвала правоохранителей принять все необходимые меры для раскрытия преступления, а высшее руководство Министерства внутренних дел держать расследование под контролем.

Неизвестные разбили стекла в авто правозащитницы.
Facebook Людмилы Денисовой
Facebook Людмилы Денисовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле террористы "ДНР" обстреляли машину журналистов телеканала "Украина".

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