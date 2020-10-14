На Луганщине разбили машину правозащитницы, которой угрожали. Фото

В Лисичанске Луганской области разбили автомобиль директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что накануне правозащитнице звонили и угрожали (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

В результате неизвестные разбили стекло, порезали резину на колесах, порезали провода в салоне, разбили боковые зеркала и похитили госномера.

"Вера сейчас находится на лечении в другом регионе страны. Во время телефонного разговора она сообщила, что ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Все эти события она связывает со своей правозащитной деятельностью", – подчеркнула Денисова.

Омбудсмен напомнила, что за последний год это уже не первый случай проявления агрессии в отношении правозащитников в Луганской области.

Денисова призвала правоохранителей принять все необходимые меры для раскрытия преступления, а высшее руководство Министерства внутренних дел держать расследование под контролем.

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