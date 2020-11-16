На Луганщине пьяный военный застрелил своего сослуживца

Правоохранители по горячим следам раскрыли убийство солдата ВСУ, которое пытались скрыть под видом суицида.

Об этом проинформировали в пресс-центре Офиса генерального прокурора Украины. Сообщение о якобы самоубийстве в одной из воинских частей поступило 16 ноября.

По предварительной информации, военнослужащий 1999 года рождения покончил с собой при исполнении служебных обязанностей в районе Станицы Луганской.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что на самом деле произошла попытка скрыть убийство. Оказалось, что следы преступления нарушены, а оружие солдата перемещалось. Кроме того, на его теле были обнаружены телесные повреждения.

Следователи выяснили, что военнослужащего в затылок застрелил из автомата его сослуживец.

Под давлением доказательств подозреваемый сознался в преступлении и сообщил, что совершил его после употребления спиртных напитков. Его задержали, правоохранители начали проверку показаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воинской части в селе Перевальном Симферопольского района оккупированного Крыма военнослужащий застрелил своего сослуживца. 22-летнего военного убил старший по званию одним выстрелом в голову.