На Луганщине пьяный водитель влетел в подростков: один погиб, у троих тяжелые травмы. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Расследования
2 минуты
1,1 т.
На Луганщине пьяный водитель влетел в подростков: один погиб, у троих тяжелые травмы. Фото

В пятницу вечером, 14 мая, в селе Мостки, Сватовского района Луганской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, пьяный водитель совершил наезд на четырех подростков.

В результате аварии 14-летний парень погиб на месте. Еще трое детей возрастом 13−15 лет были госпитализированы с многочисленными переломами. Одна из девочек сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Водителя-нарушителя задержали и сейчас проводятся все необходимые следственно-процессуальные мероприятия. После объявления водителю подозрения, следователи обратятся с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения.

ДТП на Луганщине
На Луганщине произошла авария
На Луганщині сталася аварія 14 мая

На данный момент возбуждено уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

На Луганщине сбили подростков
На Луганщині збили підлітків 14 мая
На Луганщині збили підлітків – одного насмерть

Напомним, ранее в Запорожской области произошло ДТП с участием полицейского. После столкновения два автомобиля загорелись. Авария произошла на 400-м км трассы Харьков-Симферополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле поселка Королево Закарпатской области 12 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и двух велосипедистов. Последние получили травмы и были госпитализированы.

УкраинаЛуганскполицияаварияДТП