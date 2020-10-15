На Луганщине произошел взрыв в доме, есть жертва

В Северодонецке Луганской области произошел взрыве в подвале многоэтажного дома. В результате происшествия погиб 53-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ региона, взрыв произошел вечером в среду, 14 октября. По факту гибели мужчины начато уголовное производство по ст. 115 УКУ.

"Установлено, что в подвале пятиэтажки житель этого дома разбирал взрывоопасный предмет – вероятно, РГД, в результате чего произошел взрыв. Мужчина от полученных ранений погиб на месте", – отмечено в сообщении.

Взрыв в подвале дома

Во время осмотра помещения погибшего в квартире было обнаружено и изъято: реактивный двигатель от реактивной гранаты ПГ22, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент главной части (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент резьбового соединения реактивной гранаты, колпачок сигнального патрона белого цвета, механизм зажигательной трубки ЗТП, 4 гильзы, патроны.

Предметы найденные в квартире

Также полицией решается вопрос о дополнительной квалификации события.

Последствия взрыва

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Приволье Луганской области прогремел мощный взрыв в пятиэтажном доме.