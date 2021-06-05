На Луганщине погибла 13-летняя девочка, которая с другом гуляла в "заброшке". Фото

В городе Лисичанск Луганской области девочка, которая гуляла вместе с другом в "заброшке", упала с высоты. 13-летний ребенок погиб.

Об этом в субботу, 5 июня, сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции на официальном сайте. Инцидент произошел в заброшенном здании по ул. Глинки.

Установлено, что там находились 13-летняя девочка и ее 16-летний товарищ. Поднявшись на высоту 2-3 этажа, девочка-подросток пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.

Копы устанавливают обстоятельства трагического инцидента. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", проводятся следственные действия.

В полиции обратились к родителям и всем взрослым: "Поговорите со своими детьми об опасностях, которые могут постигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промзонах".

Правоохранители также призвали граждан в случае, если они увидят несовершеннолетних в потенциально опасных местах, сделать им замечание или позвонить в полицию по номеру 102.

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