На Луганщине под шахтным завалом оказались горняки, один погиб

На Луганщине в результате аварии на шахте "Золотое" ГП "Первомайскуголь" под завал попали два горняка, один из них погиб.

Об этом сообщила полиция Луганской области в Facebook. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Сообщение о происшествии поступило в Попаснянский отдел полиции от диспетчера шахты 27 декабря в 23:40. По его информации, завал произошел в 4 южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м.

"Под завалом находились два работника, с одним из которых была связь. Одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй погиб", – уточнили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в городе Червоноград Львовской области на шахте "Червоноградская" погиб 35-летний горняк. Несчастный случай произошел, когда работник находился на пересыпи конвейерных лент.

Мужчину зажало между ними – он получил несовместимые с жизнью травмы.