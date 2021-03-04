На Луганщине перевернулся пассажирский автобус, пострадали шесть человек. Фото

В Луганской области в среду утром, 3 марта, на трассе Т-1309 в Счастьенском районе между селами Теплое и Плотина пассажирский микроавтобус маршрута Харьков – Станица Луганская вылетел за пределы дороги и перевернулся.

В результате ДТП пострадали шесть человек, четверо из них попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Еще двое пассажиров от госпитализации отказались, сообщила глава пресс-службы Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, 59-летний водитель микроавтобуса "Мercedes-Benz 316" не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего автомобиль выехал с трассы.

Данные об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, продолжается расследование.

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